Школу в Ульяновске эвакуировали после распыления перцового баллончика

В Ульяновске из школы № 50 эвакуировали учителей и учеников, после того как один из школьников распылил перцовый баллончик. Об этом в среду, 20 апреля, сообщили порталу ulpravda.ru в региональном управлении МЧС.

«По предварительной информации, на одном из этажей распылили перцовый баллончик», — уточнили в ведомстве.

После поступившего сообщения в дежурную часть на место выехали семь человек личного состава и две специальные машины. Из здания школы экстренно эвакуировали учеников и учителей.

Сейчас школьники и сотрудники учебного заведения уже вернулись в здание. Образовательный процесс, как отметили в школе, существенно не нарушен.

Обстоятельства происшествия выясняются.

В начале апреля из-за распыления перцового баллончика в Ульяновске эвакуировали школу № 62. Тогда за медицинской помощью обратились восемь учеников, пятерых из них отправили на обследование в больницу.