Школу в Ульяновске эвакуировали из-за распыления перцового баллончика

В школе № 62 в Ульяновске ученики распылили перцовый баллончик. По предварительным данным, пострадали восемь ребят, сообщает пресс-служба министерства просвещения и воспитания Ульяновской области.

Инцидент произошел в пятницу, 5 февраля. Первыми першение в горле почувствовали ученики, занимавшиеся в кабинетах информатики и иностранного языка. Их перевели в актовый зал, а помещения проветрили, после чего школьники смогли забрать свои вещи и отправиться домой, пишет ulpravda.ru.

Как выяснилось, перцовый баллончик распылили в мужском туалете старшего блока. На момент происшествия в школе находились 800 детей и 56 сотрудников. Всех их пришлось эвакуировать.

Восемь учеников обратились за медицинской помощью, пятерых из них, имеющих хронические заболевания, отправили на обследование в больницу. Трое уже отпущены, двое оставлены под наблюдением медиков.

В пресс-службе УМВД по региону сообщили, что на место выезжала следственно-оперативная группа. Проводится проверка. О случившемся проинформирована прокуратура и комиссия по делам несовершеннолетних.

Похожий случай произошел в январе в школе в Пушкинских Горах (Псковская область). Учащихся эвакуировали и отправили по домам. Тогда обошлось без пострадавших.