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Перцовый баллончик распылили в школе в Псковской области

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Полиция проводит проверку по факту распыления перцового баллончика в школе в Пушкинских Горах (Псковская область). Учащихся эвакуировали и отправили по домам.

Инцидент произошел утром 11 января в средней школе имени А.С. Пушкина. По предварительной информации, баллончик распылили на третьем этаже здания. Школьники и преподаватели почувствовали характерный запах, а также пожаловались на жжение в глазах. Об этом сообщает «Псковская лента новостей».

Детей и педагогов эвакуировали из здания. Школьников доставили из сельской местности по местам проживания.

Полиция начала проверку по факту случившегося. В правоохранительных органах уточнили, что пострадавших нет.

14 декабря сообщалось о задержании в Москве 37-летнего мужчины, который брызнул баллончиком в лицо продавцу. Пострадавшая попросила нападавшего предъявить паспорт при покупке алкоголя.

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