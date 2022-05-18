Москва закроет корпункт канадской телерадиовещательной компании CBC

Российские власти закроют корпункт канадской телерадиовещательной корпорации CBC. Эти меры станут ответными, заявила в среду, 18 мая, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Односторонние ограничительные меры, которые ограничивают работу СМИ и свободу слова, по мнению Захаровой, не могут остаться без ответа. Представитель дипведомства дала понять, что российская сторона отреагирует на каждый подобный случай, и это неизбежно.

«В этой связи принято решение о введении ответных мер в связи с действиями Канады, а именно — закрытие московского корпункта канадской государственной телерадиовещательной корпорации CBC, включая аннулирование аккредитаций и российских виз ее журналистов», — пояснила Захарова в ходе брифинга.

28 марта Минюст РФ сообщил, что немецкое издание Deutsche Welle (DW) было включено в список СМИ-иноагентов. Данное решение принято «на основании документов, поступивших от уполномоченных органов госвласти», заявили в ведомстве.

До этого, 4 марта, в Роскомнадзоре разъяснили, что блокировка в России сайтов ряда СМИ-иноагентов, а также некоторых других ресурсов связана с неоднократным распространением ими фейковых публикаций о спецоперации по защите Донбасса. Речь тогда шла среди прочих и о DW.

2 марта Евросоюз запретил вещание телеканала Russia Today и работу агентства Sputnik на территории сообщества. Отмечалось, что это решение останется в силе до тех пор, «пока не завершится российская спецоперация, а также до тех пор, пока РФ и связанные с ней СМИ не прекратят распространять пропаганду против ЕС или его членов».

2 февраля немецкие власти запретили вещание телеканала RT DE на спутнике Eutelsat, smart TV, сайте и приложении RT, платформе «Одиссей». В RT выразили мнение, что действия немецкого медиарегулятора неправомерны и нарушают Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении (ECTT).

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Тогда власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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