Прямой эфир
Мир
Турция заблокировала начало переговоров о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО
Мир
Welt узнала о планах Европарламента призвать ввести санкции против Шредера
Мир
В СБ РФ заявили о намерении довести спецоперацию в Донбассе до конца
Общество
МВД РФ опровергло информацию об утечке данных граждан
Спорт
Международная федерация баскетбола отстранила сборные РФ от участия в Кубке мира
Мир
Посольство РФ в Швейцарии заявило о русофобных высказываниях в соцсетях
Общество
Режим ЧС ввели в лесах Хакасии из-за угрозы пожаров
Мир
В Совбезе назвали боевиков основной угрозой населению Украины
Экономика
В ритейле допустили возврат брендов в РФ через иностранных партнеров
Мир
Захарова заявила об отсутствии российских подразделений в Херсоне
Общество
«Нанолек» приостановил планы по созданию комбовакцины от коронавируса и гриппа

Москва закроет корпункт канадской телерадиовещательной компании CBC

0
Фото: REUTERS/Mark Blinch
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские власти закроют корпункт канадской телерадиовещательной корпорации CBC. Эти меры станут ответными, заявила в среду, 18 мая, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Если YouTube будет нарушать законы РФ — его ждет блокировка»
Глава комитета СФ по конституционному законодательству Андрей Клишас — об экстремистских организациях, поправках в закон о СМИ и переговорах Москвы и Киева

Односторонние ограничительные меры, которые ограничивают работу СМИ и свободу слова, по мнению Захаровой, не могут остаться без ответа. Представитель дипведомства дала понять, что российская сторона отреагирует на каждый подобный случай, и это неизбежно.

«В этой связи принято решение о введении ответных мер в связи с действиями Канады, а именно — закрытие московского корпункта канадской государственной телерадиовещательной корпорации CBC, включая аннулирование аккредитаций и российских виз ее журналистов», — пояснила Захарова в ходе брифинга.

28 марта Минюст РФ сообщил, что немецкое издание Deutsche Welle (DW) было включено в список СМИ-иноагентов. Данное решение принято «на основании документов, поступивших от уполномоченных органов госвласти», заявили в ведомстве.

До этого, 4 марта, в Роскомнадзоре разъяснили, что блокировка в России сайтов ряда СМИ-иноагентов, а также некоторых других ресурсов связана с неоднократным распространением ими фейковых публикаций о спецоперации по защите Донбасса. Речь тогда шла среди прочих и о DW.

2 марта Евросоюз запретил вещание телеканала Russia Today и работу агентства Sputnik на территории сообщества. Отмечалось, что это решение останется в силе до тех пор, «пока не завершится российская спецоперация, а также до тех пор, пока РФ и связанные с ней СМИ не прекратят распространять пропаганду против ЕС или его членов».

2 февраля немецкие власти запретили вещание телеканала RT DE на спутнике Eutelsat, smart TV, сайте и приложении RT, платформе «Одиссей». В RT выразили мнение, что действия немецкого медиарегулятора неправомерны и нарушают Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении (ECTT).

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Тогда власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022