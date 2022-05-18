Два ракетных корабля пополнят Балтийский флот

Балтийский флот (БФ) в ближайшее время пополнится двумя ракетными кораблями проектов «Каракурт» и «Буян-М». Об этом командующий БФ вице-адмирал Виктор Лиина сообщил в среду, 18 мая.

Также он отметил, что после модернизации в боевой состав вернется фрегат «Неустрашимый». В настоящее время он завершает комплекс полигонных испытаний, пишет «Ридус».

«Кораблестроителями спущены на воду и готовятся к испытаниям новые корабли — малые ракетные корабли проекта 22 800 «Каракурт» и 21 631 «Буян-М», — сказал он.

Малые ракетные корабли проекта 21 631 (шифр «Буян-М») — российские многоцелевые ракетно-артиллерийские корабли малого водоизмещения ближней морской зоны.

Официальным назначением кораблей этого проекта является охрана и защита экономической зоны государства. При этом практическое боевое применение кораблей проекта из акваторий Каспийского и Средиземного морей по целям в Сирии показало их более широкие боевые возможности, сообщает телеканал «Звезда».

Ранее, 18 апреля, губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил в интервью «Известиям», что Россия даст ассиметричный ответ на появление войск НАТО в Калининграде.

«Военные НАТО в Калининграде не появятся, так как наша страна тут же даст на это ассиметричный ответ. Поэтому не думаю, что кто-то будет играть с Россией в такие игры. К тому же Балтфлот стоит на страже наших границ, военная техника тоже», — сказал он.