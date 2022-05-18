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В туротрасли заявили о формировании новых долгов перед туристами

Глава «Турпомощи» Осауленко: новая ситуация создала серьезные долги туроператоров перед россиянами
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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
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Текущая ситуация в российской туротрасли спровоцировала новые долги туроператоров перед гражданами. Об этом в среду, 18 мая, рассказал директор ассоциации «Турпомощь» вице-президент Российского союза туриндустрии Александр Осауленко.

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По его словам, в 2020 году на фоне пандемии коронавируса долги составляли порядка 45 млрд, а в течение двух лет они сократились до уровня 5-6 млрд.

«Однако новая ситуация, которая, к сожалению, продолжает развиваться, сформировала очередной пакет серьезных долгов. Руководитель Федерального агентства по туризму буквально три дня назад заявила, что эта сумма составляет порядка 40 млрд. Это новый долг, который образовался у туроператоров перед туристами», — заявил специалист в ходе пресс-конференции в пресс-центре «Известий».

При этом Осауленко подчеркнул, что на сегодняшний день существуют механизмы возврата средств, которые показали себя в предыдущие годы. Он выразил надежду на то, что в ближайшее время туроператоры справятся со сложившейся ситуацией.

«Главное, чтобы туроператор был сохранен. Живой туроператор — это гарантия того, что туристу будет возвращен долг. Если он уйдет с рынка, если по каким то причинам перестанет работать, ну, тогда извините», — резюмировал вице-президент Российского союза туриндустрии.

На конференции также выступил вице-президент РСТ Юрий Барзыкин, который рассказал россиянам о выгодных чартерных туристических программах, стоимость которых субсидируются порядка 50%. Так, в рамках указанных программ тур в Республику Алтай обойдется всего примерно в 25 тыс. рублей вместе с экскурсией. При этом обычно за один только перелет в таком направлении приходится заплатить порядка 70 тыс., указал эксперт.

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