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Оценщик рассказал о выгоде при продаже вторичного жилья государству

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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В условиях низкого спроса на вторичное жилье выгодно продавать квартиры государству, которое их приобретает, например, для детей-сирот. Об этом заявил «Известиям» президент СРО «Региональная ассоциация оценщиков» Кирилл Кулаков в среду, 18 мая.

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Спрос на вторичном рынке жилья снижается, фиксируется увеличение времени экспозиции — сегодня оно в среднем превышает три с половиной месяца, напомнил он.

«Немногие продавцы знают о том, что квартиру можно продать государству. Муниципальные закупки вторичного жилья регулярно осуществляются для обеспечения детей-сирот. Ежегодно на эти цели выделяется из бюджетов всех уровней порядка 40 млрд рублей», — рассказал Кирилл Кулаков.

Он отметил, что достоинствами такой формы реализации является, прежде всего, чистота сделки. Государство — надежный покупатель, у него всегда есть деньги, пояснил оценщик.

Причем те минусы, которые, как правило, тормозят продажу квартиры — первый и последний этажи, трасса под окнами, непрестижный район — для сделок такого рода не имеют существенного значения. И заключив с собственником жилья контракт, государство не передумает, не начнет сбивать цену, добавил специалист.

Эксперт предупредил, что есть определенные условия для реализации подобной сделки.

Во-первых, собственник должен иметь электронную цифровую подпись. Она оформляется за несколько дней и стоит не более 10 тыс. рублей. После этого следует зарегистрироваться на соответствующей электронной площадке и отслеживать проведение торгов. На практике все это не трудно и может быть реализовано любым членом семьи, который свободно владеет компьютером.

После проведения торгов в течение недели собственник получает извещение, что государство готово заключить контракт на покупку. На практике между торгами и получением денег на расчетный счет продавца проходит 45–60 календарных дней.
Получается, это не самый быстрый способ продать квартиру. Но, при стагнации рынка, возможно, самый надежный, уточнил Кирилл Кулаков.

Стоит отметить, что государство также покупает квартиры по рыночной стоимости.

12 мая директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов рассказал «Известиям», что в апреле по сравнению с мартом впервые с допандемийного 2019 года средняя цена продажи вторичного жилья снизилась на 0,5%, достигнув 79,6 тыс. рублей за квадратный метр.

Сейчас значительная часть сделок проходит в сегменте до 7 млн рублей, заявляла директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова.

Последние годы в стране был ажиотажный спрос на жилье: льготная ипотека на новостройки опосредованно повлияла и на «вторичку», напомнил первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал. Сейчас же интерес к сделкам снизился, а вместе с ним и цены, отметил он.

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