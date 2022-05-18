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В Госдуме прокомментировали идею признать Знамя Победы государственным флагом

Депутат Выборный призвал опираться на мнение граждан в вопросе признания Знамени Победы флагом России
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Фото: РИА Новости
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Зампред комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный в среду, 18 мая, прокомментировал «Известиям» инициативу о признании новым государственным флагом России красное Знамя Победы.

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«Трудно оценить инициативу однозначно, Флаг России — это один из ключевых и главных символов России, а Знамя Победы имеет глубочайшую содержательную составляющую, это символ победы всего советского народа, мощь и сила, которые переоценить очень трудно. Но насколько есть смысл придачи новых значений этим символам — затрудняюсь ответить», — отметил депутат.

Он подчеркнул, что крайне уважительно относится к обоим символам.

«Этот вопрос требует глубокого экспертного обсуждения, в котором примет участие наш народ, так как мы должны опираться в первую очередь на мнение наших граждан», — резюмировал Выборный.

С соответствующей инициативой ранее в этот день выступил депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет. По его словам, западные страны в настоящее время объявили войну Знамени Победы, запрещая его. Этот флаг напоминает Западу о величии российского народа, убежден парламентарий.

Он напомнил, что именно под Знаменем Победы сражались во время Великой Отечественной войны бойцы Красной армии, а сейчас под ним армия России противостоит возродившимся на Украине неонацистам.

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