Кадыров заявил об отсутствии необходимости объявлять мобилизацию в РФ

Мобилизация в России не нужна, но россиянам стоит самим мобилизоваться и объединиться вокруг главы государства, заявил 18 мая глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе просветительского онлайн-марафона «Новые горизонты»/

«Я отвечаю, что никто не должен объявлять мобилизацию, мы все должны мобилизоваться и объединиться, встать вокруг нашего президента и обеспечить безопасность нашего государства. Это и есть патриотизм», — сказал Кадыров.

Комментируя в начале мая вероятность мобилизации пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эти данные чушью.

В Госдуме также отрицательно ответили на вопрос о возможности мобилизации в России.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса, которая проходит по плану. Представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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