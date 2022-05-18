Прямой эфир
Экономика
Силуанов заявил о способности России противостоять любым ограничениям
Общество
Суд в Кемерово арестовал повредившего ЛЭП пособника украинских нацистов
Мир
Мужчина в Риге напал на пенсионера из-за российского флага
Политика
Посла Франции вызвали в МИД для ответа на высылку российских дипломатов
Культура
Музей русского импрессионизма закроют с 26 мая по 8 июня на смену экспозиции
Авто
«Мазда Соллерс» договаривается о возобновлении поставок комплектующих на завод в РФ
Общество
В Совфеде не поддержали идею признать Знамя Победы государственным флагом
Армия
Россия испытала новый боевой лазер
Мир
ВКС России уничтожили на Украине подразделения наемников из Европы
Общество
Депутаты госсовета Удмуртии призвали вернуть в школы России трудовое воспитание
Мир
МО показало новые кадры сдачи в плен украинских военных с «Азовстали»

Кадыров заявил об отсутствии необходимости объявлять мобилизацию в РФ

0
Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мобилизация в России не нужна, но россиянам стоит самим мобилизоваться и объединиться вокруг главы государства, заявил 18 мая глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе просветительского онлайн-марафона «Новые горизонты»/

Ни шагу на Z: атаки на россиян из-за знаков СВО на особом контроле
Как закон наказывает за нападки на граждан, использующих патриотическую символику

«Я отвечаю, что никто не должен объявлять мобилизацию, мы все должны мобилизоваться и объединиться, встать вокруг нашего президента и обеспечить безопасность нашего государства. Это и есть патриотизм», — сказал Кадыров.

Комментируя в начале мая вероятность мобилизации пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эти данные чушью.

В Госдуме также отрицательно ответили на вопрос о возможности мобилизации в России.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса, которая проходит по плану. Представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022