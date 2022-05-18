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Суд в Кемерово арестовал повредившего ЛЭП пособника украинских нацистов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Пособник украинских неонацистов, причастный к повреждению опор ЛЭП в Кемерово, арестован судом до 16 июня. Об этом 18 мая сообщили в инстанции.

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Ранее в среду ФСБ показала видео допроса задержанного. Он признал вину в повреждении ЛЭП. По его словам, изначально была идея поджечь здание военкомата. Также на кадрах видны последствия разрушений и изъятые у мужчины предметы.

Операция по задержанию злоумышленника проводилась сотрудниками ФСБ и МВД. Были изъяты канистры с бензином, бутылки с зажигательной смесью, пневматическое оружие, переделанное под стрельбу боевыми патронами, два боевых ножа, средства связи, схемы расположения военкоматов и отделений полиции Кемерова, а также дневник с записями о совершенных диверсиях.

Как отметили в спецслужбах, из-за диверсии мужчины в Кузбассе возникли перебои с энергоснабжением.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по ст. УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества», а также «Диверсия».

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