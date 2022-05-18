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Несколько боевиков ликвидированы в ходе контртеррористической операции в Махачкале

Источник: несколько боевиков ликвидированы в ходе контртеррористической операции в Махачкале
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Фото: ТАСС/ИЦ НАК
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Несколько боевиков ликвидированы в ходе контртеррористической операции (КТО) в Махачкале. Об этом в среду, 18 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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«В результате КТО уничтожены несколько боевиков. Было обнаружено самодельное взрывное устройство. Личности устанавливаются», — сказал источник агентства.

Ранее в этот день УФСБ по Дагестану сообщило о введении режима контртеррористической операции (КТО) в Ленинском районе Махачкалы. Он начал действовать в среду с 2:45. Последний раз режим КТО вводили в сентябре 2021 года в Буйнакском районе Дагестана.

Ранее, 12 мая, ФСБ задержала жителя Курской области, который намеревался по согласованию со спецслужбами Украины совершить взрывы на территории Курска. В доме у мужчины нашли и изъяли две самодельные взрывчатки, а также травматическое оружие с патронами и нацистскую литературу. После совершения теракта он намеревался выехать на Украину. Со слов мужчины, до 2015 года он был гражданином этой страны.

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