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В США рассказали об ударе антироссийских санкций по американцам

The American Conservative: дефицит удобрений из РФ вызовет проблемы у фермеров США
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Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
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Американские фермеры могут понести огромные убытки из-за ограничений в отношении российских удобрений и отказа администрации США наращивать добычу нефти. Об этом 17 мая написало издание The American Conservative.

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Как отмечает автор статьи Джон Хиршауэр, Россия — крупнейший в мире экспортер азотных удобрений. Растениям азот нужен для роста, а почва с низким его содержанием дает низкий урожай. Несмотря на то что президент США Джо Байден пообещал выделить $250 млн на стимулирование внутреннего рынка, это вряд ли принесет моментальную пользу.

«Из-за высоких цен на газ и нежелания администрации Байдена осваивать новые источники нефти производственные затраты для отечественных производителей удобрений уже высоки. Увеличение спроса на водородные ресурсы только увеличит эти затраты. В отсутствие значительного импорта маловероятно, что дополнительное финансирование отечественных производителей закроет брешь. Источники в отрасли также утверждают, что внутреннее производство вряд ли удастся быстро нарастить, чтобы справиться с нехваткой удобрений», — говорится в материале.

Уже сегодня средняя цена на природный фосфорит, фосфор, калий и азот составляет более $254, что вдвое выше, чем в 2021 году. Даже в случае возвращения поставок из России на досанкционный уровень нет гарантий, что американские фермеры справятся со сложностями и расходами, добавляет автор.

Он также подчеркнул, что помимо своей ключевой роли в обеспечении устойчивых урожаев удобрения являются одним из ведущих факторов, определяющих мировые цены на продовольствие. В США они выросли на ошеломляющие 8,8% по сравнению с прошлым годом.

Ранее, 10 мая, бывшая вице-губернатор Нью-Йорка Бетси Маккоги заявила, что безграмотная политика действующего президента привела к двукратному подорожанию цен на удобрение и пестициды и, как следствие, повышению стоимости продовольствия. По ее словам, война Байдена с ископаемым топливом привела к росту цен за удобрение еще задолго до украинских событий, а транспортировка товаров морским путем в Штаты стала стоить на 25% больше, чем год назад. Все объяснения американского лидера, как отметила МакКоги, являются фальшивыми.

С начала российской спецоперации по защите Донбасса страны Запада приняли несколько пакетов санкций против Москвы. Они коснулись энергетического сектора и поставок высокотехнологичной продукции, а также транспортных перевозок. Однако все это уже обернулось экономическими проблемами для западных стран, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты, а также рекордную инфляцию.

Еще в апреле президент РФ Владимир Путин заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. Везде растут и цены, и инфляция зашкаливает. По словам российского лидера, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер.

Ситуация на Донбассе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. С 2014 года киевский режим проводит военную операцию против жителей республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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