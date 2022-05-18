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Камчатский вулкан Карымский выбросил столб пепла на 3 км

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Карымский вулкан
Фото: ТАСС/Смитюк Юрий
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Карымский вулкан на Камчатке выбросил пепел на высоту до 3 км. Об этом в среду, 18 мая сообщил Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.

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«Высота пеплового столба составила до 3 000 м при высоте самого исполина 1 469 м. Шлейф протянулся на 18 км к северо-востоку», — сказано в сообщении.

Высота вулкана Карымский — 1 тыс. 536 м. Это один из активных вулканов Камчатки, расположенный в Елизовском районе края в 125 км к северу от Петропавловска-Камчатского.

Ранее, 5 мая, вулкан выбросил пепел на высоту до 3,2 км. На пути пеплового шлейфа оказались села Малка и Ганалы в Елизовском районе.

Вечером 4 мая столб пепла поднялся на высоту 2,5 км, а шлейф распространился в юго-западном направлении на 15 км.

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