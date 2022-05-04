Вулкан Карымский на Камчатке выбросил пепел на высоту в 2,5 км

На Камчатке вулкан Карымский выбросил столб пепла на высоту 2,5 тыс. м. Шлейф пепла распространился на расстояние в 15 км на юго-запад от вулкана, в глубь полуострова.

Пепловый выброс был зафиксирован вечером 4 мая, сообщает ИА KamchatkaMedia со ссылкой на ГУ МЧС. На пути распространения шлейфы находятся села Ганалы и Малка. Другие подробности произошедшего пока не приводятся.

20 апреля вулкан Карымский выбросил два столба пепла на высоту до 10 тыс. м. Как отметили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения, пепловый шлейф распространился на юго-запад от вулкана.

Вулкан Карымский находится в восточной части полуострова Камчатка в 115 км от Петропавловска-Камчатского и является одним из самых активных вулканов региона. Высота вулкана составляет 1469 м. Ему присвоен «красный» код авиационной опасности. Международные трассы движения воздушных судов в этом районе не проходят.