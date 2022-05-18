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Системы «умный дом» переведут на российские технологии в 2023 году

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Умный дом
Фото: TASS/EPA/ANDY RAIN
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Системы «умного дома» в российских новостройках уже в ближайшее время будут создаваться с приоритетным использованием российских технологий. Соответствующие стандарты разрабатывает Минцифры совместно с другими ведомствами, сообщили «Известиям» в министерстве в среду, 18 мая.

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Информацию подтвердили в Минпромторге, отметив, что все необходимые условия для «внедрения элементов программно-аппаратного комплекса «умный дом» с возможностью использования отечественного оборудования» должны быть созданы к июлю 2023 года.

Речь идет о технологиях, которые позволяют внедрять передовые системы контроля за состоянием коммуникаций, потреблением ресурсов, безопасностью уже на стадии строительства жилых домов. Приоритет использования именно отечественных устройств обусловлен двумя факторами.

«В первую очередь их безопасностью, потому что такие устройства не могут быть дистанционно отключены производителем. Кроме того, риск утечки данных участников процесса, а именно граждан, ресурсоснабжающих организаций, аварийных служб в адрес третьих лиц становится минимальным», — рассказали в Минпромторге.

На рынке технологий для умных домов уже есть много российских игроков, отмечают эксперты.

«В части программного обеспечения у нас уже сегодня есть сильные решения. Поддержка внедрения таких решений, безусловно, нужна и важна», — отметила заместитель руководителя рабочей группы HomeNet НТИ Наталья Чернышева.

В правительстве не исключают, что все подобные разработки — как существующие, так и будущие — будут сведены в единую базу.

«В настоящий момент обсуждается вопрос формирования каталога устройств, производимых на территории России и находящихся в разработке», — добавили в Минпромторге.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Встали в колонку: умные дома переведут на российские технологии в 2023 году»

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