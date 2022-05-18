Турция заявила о готовности к переговорам с Финляндией и Швецией по НАТО

Отказ президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана одобрить вступление Финляндии и Швеции в НАТО не значит окончательного «‎нет»‎, это часть дискуссии. Об этом «Известиям» в среду, 18 мая, заявили в парламенте Турции.

«Я знаю, что все выступали против членства этих стран. Но процесс переговоров есть процесс переговоров. Я не знаю, насколько Турция будет настойчива, но я считаю, что торг будет, и эти страны [Финляндия и Швеция] могут предпринять меры против террористических групп, это откроет путь для членства», — заявил «Известиям» депутат парламента Турции Озтюрк Йылмаз.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган 16 мая заявил: Анкара не может позволить Хельсинки и Стокгольму стать членами НАТО из-за их сотрудничества с курдскими организациями — Рабочей партией Курдистана (PПК) и Курдскими отрядами народной самообороны (YPG). В Турции, ЕС и США РПК признана террористической организацией.

16 и 17 мая парламенты Финляндии и Швеции проголосовали за вступление в НАТО.

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