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WSJ сообщило о возможной провокации при крушении Boeing в Китае

WSJ: крушение Boeing в КНР могло стать результатом действий пилотов или посторонних лиц
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Обломок самолета
Фото: TASS/EPA
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Эксперты из США считают, что крушение 21 марта на юге Китая пассажирского самолета Boeing 737 могло быть спровоцировано проникшими в кабину третьими лицами или пилотами. Об этом сообщает во вторник, 17 мая, The Wall Street Journal.

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По данным источников издания, американские специалисты ознакомились с черным ящиком пассажирского самолета авиакомпании China Eastern Airlines. По данным, полученным с бортовых самописцев, машина начала практически вертикальное снижение после команды, полученной из кабины пилотов. Издание также подчеркивает, что в пользу этой версии говорит и то, что китайские специалисты не выявили технических неполадок в системах самолета, которые могли бы привести к крушению лайнера.

Источники WSJ сообщают, что, согласно информации экспертов, крушение могло быть спровоцировано действиями пилота.

«Кроме того, есть вероятность, что кто-то еще, находившийся на борту самолета, проник в кабину пилотов и умышленно спровоцировал крушение», — написано в статье.

Однако подчеркивается, что у экспертов из Штатов информации об обстоятельствах крушения меньше, чем у китайских коллег.

Пассажирский Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines с 132 людьми на борту потерпел крушение 21 марта при выполнении рейса из города Куньмин в Гуанчжоу. Все пассажиры и экипаж погибли. Самолет эксплуатировался с 2015 года.

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