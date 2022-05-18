Новый биржевой индекс стоимости отечественной пшеницы появится в России в среду, 18 мая. Эту информацию источников «Известий» подтвердили на Мосбирже и в пресс-службе Центробанка. Рассчитывать и ежедневно публиковать на своем сайте индикатор начнет Национальная товарная биржа (НТБ, входит в группу «Московская биржа»).

Появление индекса стало ответом на запрос участников рынка, которые хотят получить актуальный и рыночный индикатор, полноценно отражающий стоимость отечественной пшеницы, пояснили «Известиям» на бирже.

«До этого момента в России, являющейся крупнейшим экспортером зерновых, отсутствовал такой индикатор, а зарубежные аналогичные индексы либо не полностью, либо совсем не отражали специфику российского ценообразования», — рассказал директор НТБ Никита Захаров.

Один из факторов, который позволил запустить новый индекс, — проведение товарных аукционов на закупку пшеницы с августа прошлого года. За этот период на НТБ проведено около 400 аукционов, общий объем которых составил более 800 тыс. тонн; в торгах участвовали почти 200 компаний.

Как пояснили на бирже, индекс будет устанавливаться в рублях без НДС на основе ежедневного расчета средневзвешенной цены тонны пшеницы 4-го класса с условием оплаченной поставки в Новороссийск.

Введение индикатора — первый шаг. Как сообщил Никита Захаров, в планах — создание расчетного фьючерса (появится на срочном рынке Мосбиржи) на новый индекс. Запуск производного финансового инструмента намечен на начало нового сельскохозяйственного сезона — июль-август этого года, уточнил он.

Сейчас существует фьючерс на пшеницу, но так называемый поставочный, то есть предполагающий материальную поставку. Расчетный фьючерс — это чисто финансовый инструмент.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Полевое решение: в России появится новый биржевой индекс и фьючерс на пшеницу»