Россияне рассказали о причинах смены места работы

Около половины (47%) опрошенных жителей России чаще всего меняют работу из-за неготовности работодателя повышать зарплату. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса «Работа.ру», с которыми 18 мая ознакомились «Известия».

В опросе приняли участие более 5000 респондентов из всех регионов страны. Выяснилось, что 34% опрошенных меняют работу из-за профессионального выгорания и стресса. В тройку самых распространенных причин смены работы также вошло отсутствие карьерного роста (32%).

Кроме того, аналитики сервиса установили, какие факторы влияют на выбор россиянами новых работодателей. Так, 21% респондентов выразили желание работать рядом с домом, еще четверть (20%) опрошенных желают больше времени уделять личной жизни и семье. Еще 12% ответили, что меняют работу по состоянию здоровью или возрастным изменениям, 11% — из-за конфликтов с коллегами или начальством, 8% — хотят переехать в другой город или страну.

При этом в варианте «Другое» 10% респондентов чаще всего указывали, что причиной для смены работы становились изменения в условиях труда, плохие отношения с руководством или закрытие предприятия.

Большое значение рабочему графику придают 65% респондентов. Также важными критериями при выборе работы стали стабильность компании (59%) и расстояние от дома до работы (55%). Треть опрошенных пользователей (34%) сообщили, что им важна возможность обучаться и расти по карьерной лестнице.

На отзывы сотрудников о компании обращают внимание 26% участников опроса, тогда как 25% считают важным известность компании. Вместе с тем каждый десятый (11%) рассматривает размер заработной платы как единственный критерий для смены работодателя. Чуть меньше опрошенных (10%) обращают внимание на различные льготы, которые предлагает компания. Еще реже респондентам важны специальные вакансии для разных групп населения (6%), скорость трудоустройства (5%), средний возраст сотрудников (4%) и их количество (4%).

Выбравшие вариант «Другое» 7% респондентов чаще всего указывали на атмосферу в коллективе, адекватность руководства и размер соцпакета.

«На рынке труда появляется больше возможностей для мобильности соискателей. Мы видим, что сейчас многие заинтересованы в смене работы или профессии для улучшения условий труда и жизни. Цель «Работа.ру» — дать соискателям возможность не только искать привлекательные вакансии в надежных компаниях, но и стать продуктом для планирования карьеры, который поможет найти собственный трек, понять, с чего начинать развитие в новых специальностях и искать новые перспективы и возможности», — отметил директор по продуктам сервиса Евгений Бобков.

5 апреля сообщалось, что 21% опрошенных россиян хотят сменить работу, но при этом 70% планируют остаться на прежнем месте. Из результатов опроса сервиса «Авито Работа» и финтех-компании «Деньги Вперед» следует, что из желающих поменять место работы респондентов 41% сделать это в ближайшие два месяца, 18% — в течение 3–4 месяцев, 20% отводят на процесс поиска нового места до полугода и 12% — до года.