Прямой эфир
Экономика
МВФ указал на неготовность решения о конфискации резервов РФ в краткие сроки
Общество
Песков не назвал дату ревакцинации Путина от COVID-19
Экономика
МИД РФ назвал сложным вопрос поставок калийных удобрений и вывоза украинского зерна
Общество
Госдума планирует запретить иностранцам доступ к услугам суррогатных матерей
Экономика
Напитки на замену Pepsi и Mirinda появятся в России в июне
Общество
Госдуму попросили не лишать подростков биометрии
Армия
Источник назвал фрегат «Адмирал Макаров» новым флагманом ЧФ РФ
Мир
Австралия расширила антироссийские санкции
Наука
Системы «умный дом» переведут на российские технологии в 2023 году
Мир
В КНДР за сутки выявили более 232 тыс. новых случаев «неизвестной лихорадки»
Общество
Подарки для младенцев намерены распространить на все регионы РФ

Россияне рассказали о причинах смены места работы

«Работа.ру»: треть россиян меняют работу из-за выгорания и стресса
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Около половины (47%) опрошенных жителей России чаще всего меняют работу из-за неготовности работодателя повышать зарплату. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса «Работа.ру», с которыми 18 мая ознакомились «Известия».

В дорогу, дорогая: как переехать по работе с семьей
Несмотря на возможности, реальный шанс уехать используют немногие

В опросе приняли участие более 5000 респондентов из всех регионов страны. Выяснилось, что 34% опрошенных меняют работу из-за профессионального выгорания и стресса. В тройку самых распространенных причин смены работы также вошло отсутствие карьерного роста (32%).

Кроме того, аналитики сервиса установили, какие факторы влияют на выбор россиянами новых работодателей. Так, 21% респондентов выразили желание работать рядом с домом, еще четверть (20%) опрошенных желают больше времени уделять личной жизни и семье. Еще 12% ответили, что меняют работу по состоянию здоровью или возрастным изменениям, 11% — из-за конфликтов с коллегами или начальством, 8% — хотят переехать в другой город или страну.

При этом в варианте «Другое» 10% респондентов чаще всего указывали, что причиной для смены работы становились изменения в условиях труда, плохие отношения с руководством или закрытие предприятия.

Большое значение рабочему графику придают 65% респондентов. Также важными критериями при выборе работы стали стабильность компании (59%) и расстояние от дома до работы (55%). Треть опрошенных пользователей (34%) сообщили, что им важна возможность обучаться и расти по карьерной лестнице.

На отзывы сотрудников о компании обращают внимание 26% участников опроса, тогда как 25% считают важным известность компании. Вместе с тем каждый десятый (11%) рассматривает размер заработной платы как единственный критерий для смены работодателя. Чуть меньше опрошенных (10%) обращают внимание на различные льготы, которые предлагает компания. Еще реже респондентам важны специальные вакансии для разных групп населения (6%), скорость трудоустройства (5%), средний возраст сотрудников (4%) и их количество (4%).

Выбравшие вариант «Другое» 7% респондентов чаще всего указывали на атмосферу в коллективе, адекватность руководства и размер соцпакета.

«На рынке труда появляется больше возможностей для мобильности соискателей. Мы видим, что сейчас многие заинтересованы в смене работы или профессии для улучшения условий труда и жизни. Цель «Работа.ру» — дать соискателям возможность не только искать привлекательные вакансии в надежных компаниях, но и стать продуктом для планирования карьеры, который поможет найти собственный трек, понять, с чего начинать развитие в новых специальностях и искать новые перспективы и возможности», — отметил директор по продуктам сервиса Евгений Бобков.

5 апреля сообщалось, что 21% опрошенных россиян хотят сменить работу, но при этом 70% планируют остаться на прежнем месте. Из результатов опроса сервиса «Авито Работа» и финтех-компании «Деньги Вперед» следует, что из желающих поменять место работы респондентов 41% сделать это в ближайшие два месяца, 18% — в течение 3–4 месяцев, 20% отводят на процесс поиска нового места до полугода и 12% — до года.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022