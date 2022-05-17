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Около 120 тыс. человек примут участие в полумарафоне «ЗаБег.РФ»

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Фото: ТАСС/Петр Ковалев
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В VI Всероссийском полумарафоне «ЗаБег.РФ» в этом году примут участие 120 тыс. человек, таким образом состязание установит мировой рекорд по числу участников. Об этом рассказала глава оргкомитета марафона и руководитель проекта «Гонка героев» Ксения Шойгу 17 мая.

«В 2022 году мы планируем вывести на старт самое большое количество участников, а также сделать самый большой онлайн-забег в нашей стране. Еще в этом году мы также удивим участников невероятно красивыми стартовыми арками», — сказала она.

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В предыдущие два года проводить мероприятие с таким количеством людей не представлялось возможным в связи с пандемией коронавируса. Однако сейчас, по словам Шойгу, люди соскучились по спорту и «хотят показать себя с лучшей стороны». Кроме того, в этом году участники могут не надевать медицинские маски.

Марафон пройдет сразу в 85 городах 22 мая. Забег в Москве начнется в 09:00. Дистанцию пробегут около 15 тыс. человек. Принять участие может любой желающий в возрасте от шести лет. Бегуны смогут выбрать дистанцию из четырех предложенных 1, 5, 10 и 21,1 км. На финише каждый получит медаль и футболку с символикой полумарафона.

11 мая сообщалось, что «Забег.РФ» в шестой раз объединит 85 городов и около 120 тыс. единомышленников: бегунов со стажем и тех, кто только впервые выходит на старт. Как отметила Шойгу, ее переполняет гордость, когда в одну минуту синхронно стартуют тысячи человек от Камчатки до Калининграда. Участники полумарафона стартуют одновременно, независимо от часового пояса ровно в 9:00 по Москве. Для тех, кто не сможет выйти на старт 22 мая, организаторы подготовили онлайн-формат. Он пройдет с 9 по 25 мая.

15 мая в столице также состоялся традиционный Московский полумарафон. В основном забеге приняли участие около 20 тыс. человек — как профессиональные, так и начинающие спортсмены.

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