В Минцифры заявили о возвращении в РФ 80% уехавших с февраля владельцев SIM-карт

Около 80% владельцев SIM-карт российских операторов связи, уехавших из страны с февраля, вернулись обратно. Об этом во вторник, 17 мая, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев на федеральном просветительском форуме «Новые горизонты».

«Буквально в конце прошлой недели мы получили анализ операторов связи, нашей «большой четверки» мобильной (МТС, «Билайн», «МегаФон» и Tele2. — Ред.), которые дали нам анализ: сколько SIM-карт, собственно, уехало с момента начала специальной военной операции и сколько из них вернулось. В этом смысле цифры обнадеживающие, 80% SIM-карт, которые уехали с 24 февраля, <...> вернулись в страну», — рассказал министр.

Шадаев подчеркнул, что значимую часть вернувшихся составляют IT-специалисты. Кроме того, он пояснил, что благодаря принятым властями мерам в стране остаются многие представители IT-отрасли, в том числе практически весь костяк специалистов крупных компаний.

14 апреля сообщалось, что переехать из России в другие страны желают 3% IT-специалистов, разместивших резюме на hh.ru. По данным платформы онлайн-рекрутинга, еще примерно 37% соискателей отмечают в резюме, что релокация возможна, но не обязательна.

До 24 февраля 35,5% IT-специалистов указывали в резюме, что переезд возможен, а как желательное условие его называло лишь 1,5% соискателей.

2 апреля стало известно, что правительство РФ выделит в текущем году из резервного фонда 21,5 млрд рублей на меры поддержки IT-отрасли.