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О желании покинуть Россию в резюме пишут 3% программистов

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Переехать из России в другие страны желают 3% IT-специалистов, разместивших резюме на hh.ru. Таковы данные платформы онлайн-рекрутинга за первую неделю апреля, с ними ознакомились «Известия».

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При этом еще примерно 37% соискателей отмечают в резюме, что релокация возможна, но не обязательна.

По состоянию на начало 2021 года доля IT-специалистов, желавших уехать из РФ, составляла 2%, готовых к релокации — 36%, эти показатели не сильно отличаются от нынешних, рассказал GR-директор hh.ru Виталий Терентьев.

В начале апреля на сервисе насчитывалось свыше 230 тыс. активных резюме IT-специалистов из России, сказали в компании.

До 24 февраля (начало спецоперации РФ) 35,5% IT-специалистов указывали в резюме, что переезд возможен, а как желательное условие его называло лишь 1,5% соискателей.

«Тренд на релокацию, очевидно, есть. Но сравнивая текущую ситуацию с прошлогодними данными мы видим, что пока абсолютный рост таких настроений находится в пределах статистической погрешности. Абсолютная масса компаний, у которых разработка и клиенты локализованы в России, продолжают находиться здесь — это информация на основе обратной связи от наших клиентов, IT-работодателей», — отметил Терентьев.

По его словам, в крупных компаниях, с которыми сотрудничает hh.ru, доля сотрудников, уехавших в другие страны, не превышает 3%.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Айти из дома: о желании покинуть РФ в резюме пишут 3% программистов

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