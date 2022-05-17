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Сайт «Авито» второй раз за месяц не работает из-за сбоя

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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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Сбой произошел в работе сайте сервиса объявлений «Авито» 17 мая. За месяц это уже второй случай технических неполадок, из-за который сайт недоступен.

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«Сайт временно недоступен. Попробуйте обновить страницу или загляните позже — мы обязательно все починим», — говорится на сайте при загрузке страницы с компьютера.

При этом ресурс прогружается без ошибок при загрузке со смартфона, приложение также работает.

В ночь на 15 мая в работе сервиса был зафиксирован сбой. Пользователи пожаловались, что не могут зайти на платформу.

При попытке зайти на сайт объявлений выдавалась ошибка 502, означающая, что сервер не смог обработать полученный запрос по техническим причинам. Через несколько часов проблема была устранена.

«Авито» — сайт для размещения объявлений о товарах, недвижимости, вакансиях, а также резюме на рынке труда и услугах от частных лиц и компаний. 78% пользователей составляет аудитория мобильного приложения. В России компания работает 15 лет.

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