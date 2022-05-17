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Суд признал экс-полковника МВД Захарченко виновным по второму делу о взятках

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Суд признал экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко виновным по второму уголовному делу о получении взяток на протяжении почти 10 лет.

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«Суд установил: Маркелов совершил дачу взятки должностному лицу лично организованной группой в особо крупном размере», — заявил судья Сергей Артемов, оглашая приговор.

Из приговора следует, что Захарченко оказывал «общее покровительство» по службе членам организованной преступной группы, дело в отношении которых было выделено в отдельное производство. Они систематически давали полковнику взятки в размере 150 тыс., которые размещали на виртуальном счете «Захар хитрый».

Наказание Захарченко и трем другим подсудимым будет назначено после оглашения мотивировочной части приговора. На скамье подсудимых, помимо Захарченко, находятся еще три человека: бывшие адвокаты Виктор Белевцов, Василий Критинин, а также бизнесмен Валерий Маркелов.

По данным СК РФ, в 2007–2016 годах Захарченко систематически получал взятки от организованной преступной группы, контролировавшей ряд юридических лиц, которые не вели реальную предпринимательскую деятельность, а распоряжались денежными средствами, находившимися на их счетах в банках, путем совершения незаконных банковских операций.

Сообщается, что в эту группу входили предприниматели Валерий Маркелов, Борис Ушерович, Иван Станкевич и Дмитрий Моторин. Захарченко помогал им уйти от ответственности и не попасть в поле зрения контролирующих органов. Адвокаты Белевцов и Критинин выступали посредниками во взяточничестве. Всего за указанный период Захарченко получил в виде взятки 1,4 млрд рублей. Кроме того, по данным следствия, в 2015 году Захарченко получил от одного из предпринимателей взятку в виде оплаты проживания в гостиничных комплексах в Сочи на общую сумму 844 тыс. рублей. Ушерович, Станкевич и Моторин объявлены в международный розыск.

Захарченко задержали в сентябре 2016 года по обвинению в получении взятки. При проведении следственных действий у его родственников и у него самого были обнаружены деньги в различной валюте на общую сумму 8,5 млрд рублей, а также драгоценности и недвижимость в элитных районах Москвы.

10 июня 2019 года суд приговорил Захарченко к 13 годам тюремного заключения по делу о получении взятки и воспрепятствовании правосудию. Его лишили званий, наград и медалей и обязали выплатить штраф в размере 117 млн рублей. В этот же день Захарченко оправдали по одному из эпизодов обвинения. Речь шла о взятке от ресторатора Мехди Дусса в размере $800 тыс. В октябре приговор смягчили на полгода.

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