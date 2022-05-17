Песков допустил разблокировку Meta в России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил возможность разблокировки признанной экстремистской и запрещенной на территории России компании Meta (включает Instagram, WhatsApp и Facebook). Об этом он заявил 17 мая в ходе пресс-подхода по итогам просветительского марафона «Новые горизонты», организованного российским обществом «Знание».

«Я бы этого не исключал», — сказал он, отвечая на вопрос о вероятности разблокировки компании.

21 марта Тверской суд Москвы принял решение о немедленном запрете деятельности Meta на территории России. Как сообщил корреспондент «Известий» из зала суда, прокуратура просила запретить ее деятельность по реализации продуктов Facebook и Instagram, но не требовала запретить Facebook Messenger и мессенджер WhatsApp.

Отмечалось, что пользователи не будут привлекаться к ответственности за размещение контента Facebook и Instagram, если он не относится к разряду запрещенных. Ограничения не коснулись мессенджера WhatsApp, так как он не выполняет функцию по публичному распространению информации.

Причиной блокировки стало решение компании в некоторых странах не блокировать призывы пользователей к насилию в отношении россиян и военных на фоне спецоперации России по защите Донбасса. Компания заверила позднее, что разрешила данную меру только на Украине.

Спустя месяц оказалось, что россияне стали проводить меньше времени в социальных сетях после блокировки Instagram (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) в России. По данным Mediascope, до блокировки у этой соцсети была доля в 15–20% в индустрии, а после ограничения доступа аудитория частично перераспределилась на другие ресурсы.

На Украине продолжается спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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