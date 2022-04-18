Россияне стали меньше проводить времени в соцсетях после блокировки Instagram

Россияне стали меньше проводить время в социальных сетях после блокировки Instagram (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) в России. Об этом говорят данные Mediascope.

В исследовательской компании отметили, что до блокировки Instagram, на у этой соцсети была доля в 15-20% среди социальных сетей. После ограничения доступа, аудитория частично перераспределилась на другие ресурсы.

«Однако блокировка Instagram сказалась на общем объеме использования такого типа площадок — время, затрачиваемое на них средним жителем России, сократилось. Произошедшая ранее блокировка Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской. Ред.) не оказала такого влияния на общие показатели», — говорится в материалах исследования компании, которые приводит ТАСС.

Данные Mediascope свидетельствуют о том, что на 3-й неделе текущего месяца россияне старше 12 лет проводили в соцсетях в среднем около часа в день. А с 24 февраля по 14 марта этот показатель был выше. Это обусловлено возросшим среди пользователей интересом к новостной повестке на всех медиаканалах на фоне начавшейся в тот период российской спецоперации по защите мирных жителей Донбасса. Отмечается, что тогда россияне проводили в соцсетях в среднем от 66 до 72 минут в день.

«Рост времени использования соцсетей за счет усиления внимания к новостной повестке наблюдался практически у всех игроков. Наибольший прирост также показал Telegram — показатель вырос с 24 февраля и остается стабильно высоким. У Instagram и Facebook время использования значимо сократилось после блокировки Роскомнадзором. Время потребления остальных площадок относительно стабильно. Лидером по времени остается Tiktok, несмотря на небольшое снижение в последние недели», — добавили в Mediascope.

Исследования показывают, что россияне в апреле в среднем проводят в Tiktok от 69 до 76 минут. «ВКонтакте» пользователи проводят в среднем чуть меньше часа в день — 47 минут, а в Telegram — 35 минут.

29 марта стало известно, что опрос сервиса «Работа.ру» и сети деловых контактов «Инсайдер» показал, что почти половина жителей России (47%) не отметили никакого влияния на свою жизнь от блокировок зарубежных соцсетей. Еще 18% заявили, что скорее не видят никаких последствий блокировок. При этом 20% опрошенных считают, что недоступность некоторых площадок частично влияет на их жизнь. Только 15% респондентов заметили реальное влияние от закрытия соцсетей для пользователей из России.

21 марта Тверской суд Москвы принял решение о немедленном запрете деятельности Meta на территории России в связи с экстремистской деятельностью. Это решение было принято после того, как стало известно, что компания разрешила в некоторых странах не блокировать призывы пользователей к насилию в отношении российских граждан и военных на фоне спецоперации России по защите Донбасса.

При этом уточнялось, что пользователи не будут привлекаться к ответственности за размещение контента Facebook и Instagram, если он не относится к разряду запрещенных. Кроме того, ограничения не коснулись мессенджера WhatsApp, так как он не выполняет функцию по публичному распространению информации.

Instagram был заблокирован Роскомнадзором 14 марта, до этого пользователям было дано время на сохранение своих фотографий и видеозаписей, а Facebook запретили в РФ 4 марта.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская Народные Республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».