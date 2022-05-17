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В Кронштадте прокомментировали информацию о задымлении на подлодке

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Фото: АО «Объединенная судостроительная корпорация»/aoosk.ru
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На атомной подводной лодке «Ленинский комсомол» класса К-3, находящейся на Кронштадском морском заводе, произошло задымление, ущерба нет. Об этом сообщили 17 мая в администрации предприятия.

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«Легкое задымление возникло во время проведения огневых работ, оно ликвидировано», — отметили на предприятии.

В настоящее время на месте инцидента круглосуточно дежурит наряд МЧС .

Подлодку «Ленинский комсомол» доставили в Кронштадт осенью 2021 года. Она стала частью новой музейной экспозиции «Остров фортов». Подлодку установят на металлические опоры в здании со стеклянным куполом. Комплекс планируют открыть в 2023 году.

Атомоход был спущен на воду в 1957 году. «Ленинский комсомол» стал первой подводной лодкой с ядерной энергетической установкой. В составе флота он находился до 1991 года, после чего был законсервирован и находился на хранении в Северодвинске.

Переоборудование АПЛ К-3 в музей началось еще в 2006 году. Прежде всего из реакторов выгрузили отработавшее ядерное топливо.

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