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Захарова рассказала о связях с фашистами прадеда премьера Эстонии

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Фото: Global Look Press/IMAGO/Eero Vabamägi
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Командующий действовавшего во время Второй мировой войны Союза обороны Эстонии (Кайтселийт) Эдуард Альвер является прадедом действующего премьер-министра Эстонии Каи Каллас. Об этом написала 17 мая в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя призыв эстонского премьера не звонить президенту РФ для решения конфликта на Украине.

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Как уточнила представитель МИД РФ, прадед Каи Каллас руководил националистическим формированием «Кайтселийт», который в первые годы Второй мировой войны стал оплотом профашистских настроений в Эстонии. Его состав видел в Адольфе Гитлере «освободителя Эстонии от большевиков», написала Захарова.

«В Кайтселийте велась антисоветская военная пропаганда и прогерманская агитация с главным тезисом «выбросить Красную армию в море». Многие бывшие члены Кайтселийта влились в созданную во время немецкой оккупации Эстонии военно-фашистскую организацию «Омакайтсе», оказывавшую услуги гитлеровской армии, были причастны к массовому истреблению евреев в Эстонии», — добавила дипломат.

В семье премьера Эстонии чтят «крепкие семейные традиции светочей демократии, отрицающих неонацизм на Украине», иронично резюмировала Захарова.

Также Захарова прошлась по карьере Каи Каллас, написав, что «такой наследственной карьеры ни у одного автократического султана нет». Российский дипломат напомнила, что Каллас работает премьер-министром Эстонии, как и ее отец Сийм Каллас. Также она является председателем Партии реформ, как ранее и ее отец. «Кая Каллас является активистом евроинститутов, как в свое время и ее папа Сийм Каллас», — продолжила Захарова.

При этом, Каллас-отец почти 20 лет был членом КПСС, а потом создал партию, инициировавшую в Эстонии закон, по которому вопреки массовым протестам населения демонтировали памятник «Бронзовый солдат» в 2007 году, подчеркнула дипломат.

С 1998 года в отношении отца действующего эстонского премьера неоднократно выдвигались подозрения в злоупотреблении служебным положением, соучастии в хищении в крупных размерах и предоставлении ложной информации в период его работы в Банке Эстонии. «В частности, его обвиняли в пропаже в 1993 году $10 млн из Северо-Эстонского коммерческого банка», — добавила Захарова.

Власти Эстонии запретили проводить в Таллине шествие «Бессмертного полка» в День Победы 9 Мая. По словам главы департамента полиции и погранохраны Эльмара Вахера, власти Эстонии до сих пор «относились к мероприятиям 9 Мая толерантно», но из-за событий на Украине это отношение изменилось.

30 марта глава МИД Эстонии Эва-Мария Лийметс заявила, что выплаты Евросоюза за поставки российских энергоносителей следует временно задепонировать, чтобы затем использовать деньги от доходов России за нефть и газ на восстановление Украины. Министр указала, что идея задепонировать российские деньги принадлежит премьер-министру Эстонии Кае Каллас.

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