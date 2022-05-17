Захарова рассказала о связях с фашистами прадеда премьера Эстонии

Командующий действовавшего во время Второй мировой войны Союза обороны Эстонии (Кайтселийт) Эдуард Альвер является прадедом действующего премьер-министра Эстонии Каи Каллас. Об этом написала 17 мая в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя призыв эстонского премьера не звонить президенту РФ для решения конфликта на Украине.

Как уточнила представитель МИД РФ, прадед Каи Каллас руководил националистическим формированием «Кайтселийт», который в первые годы Второй мировой войны стал оплотом профашистских настроений в Эстонии. Его состав видел в Адольфе Гитлере «освободителя Эстонии от большевиков», написала Захарова.

«В Кайтселийте велась антисоветская военная пропаганда и прогерманская агитация с главным тезисом «выбросить Красную армию в море». Многие бывшие члены Кайтселийта влились в созданную во время немецкой оккупации Эстонии военно-фашистскую организацию «Омакайтсе», оказывавшую услуги гитлеровской армии, были причастны к массовому истреблению евреев в Эстонии», — добавила дипломат.

В семье премьера Эстонии чтят «крепкие семейные традиции светочей демократии, отрицающих неонацизм на Украине», иронично резюмировала Захарова.

Также Захарова прошлась по карьере Каи Каллас, написав, что «такой наследственной карьеры ни у одного автократического султана нет». Российский дипломат напомнила, что Каллас работает премьер-министром Эстонии, как и ее отец Сийм Каллас. Также она является председателем Партии реформ, как ранее и ее отец. «Кая Каллас является активистом евроинститутов, как в свое время и ее папа Сийм Каллас», — продолжила Захарова.

При этом, Каллас-отец почти 20 лет был членом КПСС, а потом создал партию, инициировавшую в Эстонии закон, по которому вопреки массовым протестам населения демонтировали памятник «Бронзовый солдат» в 2007 году, подчеркнула дипломат.

С 1998 года в отношении отца действующего эстонского премьера неоднократно выдвигались подозрения в злоупотреблении служебным положением, соучастии в хищении в крупных размерах и предоставлении ложной информации в период его работы в Банке Эстонии. «В частности, его обвиняли в пропаже в 1993 году $10 млн из Северо-Эстонского коммерческого банка», — добавила Захарова.

Власти Эстонии запретили проводить в Таллине шествие «Бессмертного полка» в День Победы 9 Мая. По словам главы департамента полиции и погранохраны Эльмара Вахера, власти Эстонии до сих пор «относились к мероприятиям 9 Мая толерантно», но из-за событий на Украине это отношение изменилось.

30 марта глава МИД Эстонии Эва-Мария Лийметс заявила, что выплаты Евросоюза за поставки российских энергоносителей следует временно задепонировать, чтобы затем использовать деньги от доходов России за нефть и газ на восстановление Украины. Министр указала, что идея задепонировать российские деньги принадлежит премьер-министру Эстонии Кае Каллас.