Названы укорачивающие жизнь вредные пищевые привычки

Американские врачи назвали вредные пищевые привычки, которые могут навредить здоровью и сократить продолжительность жизни. В их числе — чрезмерное употребление воды, интервальное голодание и бесконтрольный прием пищевых добавок. Об этом эксперты 15 мая рассказали в беседе с изданием EatThisNotThat (ETNT).

По словам врачей, к такому опасному состоянию, как, например, гипонатриемия (низкий уровень натрия в крови), может привести чрезмерное употребление воды.

«При чрезмерном употреблении воды у человека может возникнуть отек головного мозга, что в свою очередь приведет к летальному исходу», — предупредила врач-педиатр из Форт-Коллинза, доктор медицинских наук Кристина Лэнг. Более того, могут переработать почки, добавила она.

Для диабетиков и тех, у кого наблюдаются проблемы с уровнем сахара в крови, особую опасность представляет интервальное голодание. Как отметил эксперт по диабету, доктор Роберт Ратнер, при изменении рациона питания на ежедневной основе потребуется скорректировать прием лекарств для поддержания уровня глюкозы в пределах нормы.

Навредить здоровью могут бесконтрольный прием пищевых добавок, а также «одержимость правильным питанием», из-за чего ежегодно тысячи людей попадают в отделение неотложной помощи. По словам клинического координатора Центра расстройств пищевого поведения Шеппарда Пратта, подобная привычка может привести к недоеданию и другим серьезным последствиям для организма.

Эксперты напоминают, что любые эксперименты со здоровьем опасны и, прежде чем что-то принимать или от чего-то отказываться, нужно посоветоваться с врачом.

Ранее, 14 мая, врач-эндокринолог и врач-диетолог «СМ-Клиники», кандидат медицинских наук Оксана Михалева рассказала «Известиям» о последствиях бесконтрольного приема витаминов. Такая привычка ведет к развитию состояния под названием «гипервитаминоз». Наиболее опасной считается передозировка витаминами А и Д.