ВВС США провели успешное испытание прототипа гиперзвуковой ракеты AGM-183A

В США 14 мая провели успешное испытание перспективной гиперзвуковой крылатой ракеты (ARRW). Об этом сообщили Военно-воздушные силы Америки 16 мая.

По информации ВВС США, пуск состоялся с южного побережья штата Калифорния. Отмечается, что скорость ракеты в пять раз превысила скорость звука. Это первый пуск данной крылатой ракеты с воздушного носителя.

«Это стало большим достижением команды разработчиков для военного сектора и для наших ВВС», — заявил руководитель программы вооружений Военно-воздушных сил Хит Коллинз.

Это не первая попытка запуска гиперзвуковой ракеты. Так, еще в июне 2020 года Пентагон констатировал отставание от России и Китая в области гиперзвукового вооружения. В связи с этим Штаты ускорили программу создания своего оружия. На тот момент президент США Дональд Трамп анонсировал появление «супер-пупер-ракеты», которая будет в 17 раз быстрее ракет противника и способна поразить цель размером 70 см на расстоянии 1,6 тыс. км. Однако стало известно, что за несколько дней до этого новейшая гиперзвуковая ракета США в ходе испытаний едва не улетела в свободный полет.

При этом в начале апреля прошлого года стало известно, что Америка снова потерпела неудачу в ходе испытаний гиперзвуковой ракеты. Отмечалось, что первые испытания гиперзвуковой ракеты-носителя ВВС прошли не так, как планировалось. Испытательная ракета ARRW не завершила свою последовательность запуска.

В свою очередь военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин заявил, что неудачи при испытаниях новых видов оружия — обычное явление, однако у Соединенных Штатов период провалов затянулся. Эксперт добавил, что разработанные в России ракетные комплексы «Циркон», «Кинжал» и комплекс «Авангард» уже стоят на вооружении, а США потребуется еще 10 лет, чтобы догнать РФ.

В марте прошлого года контрольно-бюджетное управление американского конгресса (GAO) опубликовало доклад, в котором США признали, что у них недостаточно развитых технологий для создания гиперзвукового оружия. В связи с этим программа его развертывания может быть реализована с большим опозданием.

В марте этого года президент США Джо Байден на встрече с представителями бизнеса заявил, что российская гиперзвуковая ракета «Кинжал» практически неуязвима.

Российское гиперзвуковое оружие было презентовано в 2018 году. К нему относятся комплексы «Авангард», «Кинжал» и ракеты «Циркон». В июне 2021 года Путин объявил, что «Авангард» и «Кинжал» уже поставлены на боевое дежурство в РФ. Тогда же президент добавил, что МБР «Сармат», «Циркон» и новая система ПВО С-500 скоро также встанут на боевое дежурство.

Ракеты «Кинжал» авиационного базирования — новейший вид стратегических вооружений. Они могут маневрировать на траектории при выполнении задания и поэтому их перехват чрезвычайно затруднен. По заявлениям официальных лиц, перехватить цель, летящую со скоростью 10 Махов и маневрирующую на траектории, — задача для сегодняшних систем ПВО и ПРО практически невыполнимая.