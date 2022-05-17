Эксперт рассказала о пенсионных выплатах после увольнения

Только что вышедшие на пенсию россияне могут рассчитывать на пенсионные выплаты с месяца, следующего за официальным выходом на пенсию. При этом, в проиндексированном размере выплаты приходят только через три месяца, рассказала профессор бизнес-практики Школы управления Сколково Елена Витчак.

«После увольнения работавшему пенсионеру пенсия начисляется с месяца, следующего за месяцем увольнения, с учетом всех индексаций, но в проиндексированном размере и с доплатой придет спустя три месяца», — приводит слова эксперта 17 мая «РИА Новости».

Специалист также напомнила, что пенсионеры, продолжающие трудовую деятельность, получают страховую пенсию и фиксированную надбавку без учета плановых индексаций.

12 мая в Госдуме разъяснили новый порядок начисления и размер некоторых пенсий. С 1 июня изменения в начислении страховых пенсий коснутся детей-сирот, а также у некоторых российских пенсионеров увеличится пенсия. Это затронет тех, кто уволился с работы в феврале 2022 года.

Ранее, 9 мая, министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков сообщил, что правительство России представило президенту РФ Владимиру Путину предложения о дополнительной индексации пенсий, социальных пособий и МРОТ. По словам министра, такие меры позволят снизить показатель бедности в стране.