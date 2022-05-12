В Госдуме разъяснили новый порядок начисления и размер некоторых пенсий

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в четверг, 12 мая, разъяснила новый порядок начисления и размер некоторых пенсий.

Так, с 1 июня в силу вступит закон, по которому изменится порядок начисления страховой пенсии по потере кормильца. По словам депутата, ранее дети-сироты, получающие пенсию по потере кормильца, после окончания школы и достижения совершеннолетия теряли право на выплаты.

«Возможность восстанавливалась, только если они поступали в среднее профессиональное или высшее учебное заведение. Но понятно, что без дохода достаточно трудно жить в период с окончания школы и поступления в вуз, поэтому вступает в силу закон о том, что дети-сироты продолжают получать пенсию вплоть до 1 сентября. Если ребенок поступает, то выплаты продолжаются вплоть до 23 лет или до окончания учебного заведения», — пояснила Бессараб в беседе с «Известиями».

Кроме того, с 1 июня у некоторых российских пенсионеров увеличится пенсия, и это коснется тех, кто уволился с работы в феврале 2022 года.

«Если говорить про прибавку к пенсии, то непонятно, почему она привязана к 1 июня, так как работающие пенсионеры, те, кто завершает трудовые отношения, им индексируют пенсию ежегодно 1 августа. Но повышенную пенсию они начинают получать уже после расторжения трудового договора», — отметила депутат.

О новом порядке начисления пенсий стало известно ранее в четверг. Для получения повышенной пенсии уволившимся пенсионерам не нужно подавать заявление, выплаты произведут автоматически.

Ранее, 9 мая, министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков сообщил, что правительство России представило президенту РФ Владимиру Путину предложения о дополнительной индексации пенсий, социальных пособий и МРОТ. По словам министра, такие меры позволят снизить показатель бедности в стране.