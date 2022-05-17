В Германии признали, что Латинская Америка поддержала спецоперацию России на Украине

Страны Латинской Америки — Мексика, Аргентина, Бразилия, Венесуэла — совершенно иначе, по сравнению с государствами Европы, отнеслись к проводимой Россией спецоперации по защите Донбасса. Подобная риторика всё чаще замечается в заявлениях глав и политиков перечисленных стран, сообщил 14 мая немецкий телеканал ZDF.

В статье содержатся примеры позиции ряда примечательных политиков из перечисленных стран.

Так, президент Венесуэлы Николас Мадуро выразил твердую поддержку российской стороне, отмечается в материале.

Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, в свою очередь, высказал мнение об ответственности президента Украины Владимира Зеленского за возникший вокруг Украины кризис. Эту же риторику поддержал действующий президент страны Жаир Болсонару, поддержавший действия российского президента Владимира Путина.

Население острова Куба также поддержало Москву, проведя демонстрацию с российскими флагами и символикой «Z».

Мексика в то же время ведет себя «сдержанно», привлекая внимание к необходимости сохранять дипломатические каналы коммуникации.

4 мая Луис Инасиу Лула да Силва в интервью газете Time назвал антироссийские санкции наказанием для всего человечества. Он отметил несправедливость санкций проти России и негативные последствия ограничений против Москвы для мировой экономики.

22 апреля глава МИД страны Феликс Пласенсия публично осудил лишение России статуса наблюдателя в Организации американских государств. Пласенсия добавил, что ОАГ стала бесполезной инстанцией, полностью потерявшей актуальность.

9 апреля президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что конфликт с Россией с точки зрения стран Запада можно рассматривать как способ «покончить» с мировой многополярностью. Он добавил, что в западных СМИ царит информационная диктатура, которая оправдывает эскалацию конфликта вокруг Украины.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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