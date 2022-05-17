Банк Англии беспомощен перед «апокалиптическим» ростом инфляции и цен на продукты питания. Об этом сообщила 16 мая газета Daily Mail со ссылкой на главу Банка Англии Эндрю Бейли.

Эндрю Бейли при обсуждении с парламентом проблем, с которыми сталкивается британская экономика в связи с рекордной за 30 лет инфляцией, признался депутатам, что ничего не может поделать с инфляцией. Основной причиной обесценивания британской валюты Бейли считает последствия антироссийских санкций, введенных в контексте проведения Россией спецоперации по защите Донбасса.

«Основной движущей силой инфляции и тем, что ее снижает, является очень большой шок реальных доходов, который исходит от внешних сил и, в частности, от цен на энергоносители и мировых цен на товары», — приводит Daily Mail слова Бейли со встречи с английскими парламентариями.

Последствиями этой инфляции будут падение доходов миллионов британцев, рост бедности и безработицы, а также падение внутреннего спроса, высказался Бейли.

Кроме того, он повторил свое заявление о том, что британские рабочие не должны, несмотря на надвигающийся кризис, требовать повышения своей заработной платы в попытке смягчить удар от инфляции.

5 мая министр окружающей среды Великобритании Джордж Юстис заявил, что британцам стоит закупаться более дешевыми продуктами вместо «брендовых». По его мнению, такая мера может помочь британцам бороться с подорожанием продуктов питания.

22 апреля газета Bild посоветовала немцам мыться без мыла и поддерживать гигиену по-кошачьи. Такие меры, по мнению авторов статьи, должны помочь противостоянию энергетической зависимости Германии от России.

Западные страны начали вводить антироссийские санкции в связи с проведением Россией спецоперации по защите Донбасса, после чего в западных странах начались проблемы, связанные с ростом цен на энергоресурсы.

24 февраля Российская Федерация начала проведение операции по защите мирного населения Донбасса, Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Российский президент Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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