Прямой эфир
Мир
СК РФ запросит данные о провокации националистов под Краматорском
Мир
Украинские боевики преследуют жителей Одессы за вызовы на номера РФ
Мир
Главы МИД стран ЕС не смогли согласовать шестой пакет санкций против России
Общество
Летние детские лагеря в России откроются 1 июня
Мир
Глава МИД Венгрии запросил у ЕС миллиарды за отказ от российской нефти
Общество
МЧС предупредило о сильном ветре и дожде в Москве
Общество
В России за сутки потушили 120 природных пожаров
Мир
Запасов бензина на Шри-Ланке хватит на один день
Мир
Путин и Лукашенко обсудили совместную работу в области ракетостроения
Мир
Главы МИД стран ЕС согласовали выделение Украине €500 млн на закупки оружия
Мир
Эрдоган не поддержал планы Финляндии и Швеции вступить в НАТО

Мишустин отменил распоряжение о награждении премией правительства РФ Римаса Туминаса

0
Фото: ТАСС/Гавриил Григоров
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об отмене присуждения премии правительства театральному режиссеру Римасу Туминасу Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации 16 мая.

Посидим в тишине: Театр Вахтангова решил сдержанно отметить 100-летие
Римас Туминас огласил планы на сезон и рассказал, почему от пышных торжеств решили отказаться

«Исключить Туминаса Римаса из числа лиц, которым присуждена премия правительства Российской Федерации 2021 года в области культуры», — говорится в сообщении.

Согласно ранее подписанному распоряжению, Туминасу была присуждена премия за значительный вклад в развитие российской культуры, а именно за постановку «Царь Эдип».

Ранее, 6 мая, стало известно, что Туминас покидает должность художественного руководителя Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова. В настоящее время театр работает под руководством директора Кирилла Крока.

До этого, 4 мая, Туминас заявил, что готов поставить спектакль о лидере украинского националистического движения Степане Бандере. Эти слова худрука прозвучали в передаче пранкеров Владимира «Вована» Кузнецова и Алексея «Лексуса» Столярова «Шоу ВиЛ» на Rutube. Пранкеры позвонили литовскому режиссеру, представившись министром культуры Украины Александром Ткаченко, и сообщили, что собираются ставить спектакль «Мой друг Бандера» в надежде объяснить, что националист якобы «не сделал сильно плохого евреям и помирить евреев с Бандерой», и пригласили Туминаса принять участие в постановке. Также Туминас согласился на предложение мнимого украинца вести диверсионную деятельность в театре Вахтангова.

18 апреля спецпредставитель президента РФ по международным культурным отношениям Михаил Швыдкой назвал причину отъезда Туминаса из России. Как пишет «Газета.Ru», по его словам, семье режиссера начали поступать угрозы.

Ранее, в феврале, министр культуры Литвы Симонас Кайрис потребовал увольнения режиссера Туминаса из Вильнюсского малого театра, так как он также работает в театре в России. Тогда Туминас сообщил агентству, что остается в Вахтанговском театре, а решение о том, как ему продолжать сотрудничество с Вильнюсским малым театром, будут принимать власти Литвы.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022