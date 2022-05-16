Мишустин отменил распоряжение о награждении премией правительства РФ Римаса Туминаса

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об отмене присуждения премии правительства театральному режиссеру Римасу Туминасу Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации 16 мая.

«Исключить Туминаса Римаса из числа лиц, которым присуждена премия правительства Российской Федерации 2021 года в области культуры», — говорится в сообщении.

Согласно ранее подписанному распоряжению, Туминасу была присуждена премия за значительный вклад в развитие российской культуры, а именно за постановку «Царь Эдип».

Ранее, 6 мая, стало известно, что Туминас покидает должность художественного руководителя Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова. В настоящее время театр работает под руководством директора Кирилла Крока.

До этого, 4 мая, Туминас заявил, что готов поставить спектакль о лидере украинского националистического движения Степане Бандере. Эти слова худрука прозвучали в передаче пранкеров Владимира «Вована» Кузнецова и Алексея «Лексуса» Столярова «Шоу ВиЛ» на Rutube. Пранкеры позвонили литовскому режиссеру, представившись министром культуры Украины Александром Ткаченко, и сообщили, что собираются ставить спектакль «Мой друг Бандера» в надежде объяснить, что националист якобы «не сделал сильно плохого евреям и помирить евреев с Бандерой», и пригласили Туминаса принять участие в постановке. Также Туминас согласился на предложение мнимого украинца вести диверсионную деятельность в театре Вахтангова.

18 апреля спецпредставитель президента РФ по международным культурным отношениям Михаил Швыдкой назвал причину отъезда Туминаса из России. Как пишет «Газета.Ru», по его словам, семье режиссера начали поступать угрозы.

Ранее, в феврале, министр культуры Литвы Симонас Кайрис потребовал увольнения режиссера Туминаса из Вильнюсского малого театра, так как он также работает в театре в России. Тогда Туминас сообщил агентству, что остается в Вахтанговском театре, а решение о том, как ему продолжать сотрудничество с Вильнюсским малым театром, будут принимать власти Литвы.