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Итальянская Eni выразила готовность открыть банковский счет в рублях

Итальянская нефтегазовая компания Eni выразила готовность открыть банковский счет в рублях
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Фото: REUTERS/Alessandro Bianchi
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Итальянская нефтегазовая компания Eni готова выполнить требование России и открыть банковский счет в рублях. Об этом в понедельник, 16 мая, сообщает Bloomberg.

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По сведениям источников агентства, компания перейдет к открытию счетов в рублях и евро в Газпромбанке к среде для своевременного обеспечения платежей в этом месяце и избежания каких-либо рисков в поставках газа.

12 мая Eni заявила, что намерена продолжить закупать российский газ в мае, даже если оплата будет производиться в рублях. Руководство компании одобрило этот шаг после заявления «Газпрома» о том, что рублевые платежи не нарушат санкции Евросоюза, поскольку Центральный банк России не будет принимать непосредственного участия в операции.

Тогда же стало известно, что уже 20 европейских компаний открыли счета в Газпромбанке для оплаты российского газа в соответствии с условиями Москвы. В настоящее время число клиентов, заплативших в рублях, остается на уровне четырех, как и в конце апреля.

23 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. 31 марта был подписан соответствующий указ. Покупатели должны были открыть рублевые счета, с которых проходит оплата газа. После этого некоторые страны Запада заявили, что не собираются следовать требованию России.

Поручение Путина о переводе газовых трансакций в рубли прозвучало на фоне антироссийских санкций со стороны ряда зарубежных стран, введенных в ответ на проводимую Россией с 24 февраля специальную операцию по защите Донбасса.

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