Американская компания McDonald’s объявила об окончательном решении покинуть российский рынок. Об этом сказано в пресс-релизе компании 16 мая.

В сообщении говорится, что компания инициировала процесс продажи своего бизнеса в РФ, сообщает телеканал «Звезда».

Как отмечает Pravda.Ru, уже началась процедура продажи бизнеса. Представители McDonald's отметили, что компания планирует продать все свои рестораны в России местному покупателю.

«McDonald's намерена инициировать процесс «деархизации» этих ресторанов, что влечет за собой запрет на использование названия, логотипа, брендинга и меню McDonald's», — отметили в компании.

Товарные знаки компании будут сохранены на территории РФ.

Президент и главный исполнительный директор McDonald's Крис Кемпчински подчеркнул, что в России работают хорошие поставщики и сотрудники, но компания привержена глобальному сообществу и хочет «оставаться непоколебимой в своих ценностях».

По данным источников в компании, McDonald's возобновит работу в России под новым брендом в середине июня, сохранив коллектив, сеть ресторанов и меню. Кроме того, отмечает агентство городских новостей «Москва», McDonald's под новым брендом сохранит сотрудничество с поставщиками, более 90% из них — российские.

В конце апреля «Федеральное агентство новостей» отмечало, что потери McDonald's из-за прекращения работы на Украине и в России составили $127 млн.

«Макдоналдс» объявил, что приостановит работу в России, 14 марта из-за спецоперации по защите Донбасса. Решение в сети объяснили возникшими «операционными, техническими и логистическими сложностями», пишет Life.Ru. В связи с этими сложностями, как отмечалось, невозможно «гарантировать бесперебойную работу, поддержание ключевого ассортимента, высокие стандарты качества».

При этом компания выплачивала зарплату 62 тысячам российских сотрудников во время простоя, пишет НСН. Всего в РФ работало 850 ресторанов, уточняет сайт kp.ru.

11 мая два источника на продовольственном рынке, знакомые с ситуацией, заявили «Известиям», что «Макдоналдс» может возобновить работу в РФ под другим брендом. Отмечалось, что компания не приняла окончательного решения о возврате на рынок России.

Зарубежные компании начали приостанавливать бизнес в РФ на фоне новых санкций стран Запада, которые были введены после того, как 24 февраля Москва начала операцию по защите мирного населения в Донбассе. США и их союзники ввели экономические санкции в отношении РФ. Ряд иностранных компаний приостановил свою деятельность в России, в том числе IKEA, OBI, Inditex и другие, напоминает РИАМО.