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Собянин заявил о возобновлении производства автомобилей под брендом «Москвич»

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Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник, 16 мая, сообщил, что завод «Рено Россия», расположенный в столице, перейдет на баланс города.

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Он уточнил, что на заводе будут производить автомобили под брендом «Москвич».

«Иностранный собственник принял решение закрыть московский завод «Рено». Это его право, но мы не можем допустить, чтобы многотысячный трудовой коллектив остался без работы. Поэтому я принял решение забрать завод на баланс города и возобновить производство легковых автомобилей под историческим брендом «Москвич», — написал он в своем блоге.

Собянин отметил, что власти Москвы постараются сохранить большую часть коллектива, работающего на заводе. Он также напомнил, что почти сто лет назад на нем выпускались автомобили Ford. Затем с его конвейера сходили «Москвичи». С 1998 года завод начал сотрудничество с «Рено» и наладил выпуск «Логанов», «Дастеров» и «Сандеро».

Кроме того, градоначальник подчеркнул, что основным технологическим партнером автозавода станет КамАЗ. На первом этапе будет организовано производство классических автомобилей с двигателем внутреннего сгорания. В дальнейшем планируется создавать электромобили.

Совместно с КамАЗом и Минпромторгом РФ идет работа над локализацией производства в России максимального количества автокомпонентов, отметил Собянин.

Ранее в этот день Минпромторг сообщил о переходе российских активов Renault в государственную собственность. Так, 100% акций ЗАО «Рено Россия» будет владеть правительство Москвы, 67,69% акций концерна «АвтоВАЗ» перейдут государству в лице подведомственного ведомству ФГУП «НАМИ», оставшиеся акции автоконцерна сохранит ГК «Ростех».

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