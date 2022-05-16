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Легковой автомобиль съехал с моста в реку Ай в Челябинской области

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В городе Златоуст Челябинской области легковой автомобиль съехал с путепровода в реку Ай. Об этом сообщает поисково-спасательная служба региона.

Инцидент произошел в ночь на понедельник, 16 мая. По предварительным данным, девушка за рулем легковушки двигалась задним ходом по мосту через реку. Неправильно выбрав траекторию движения, она направила авто прямо в воду.

Выбраться из машины водителю и пассажиру помогли очевидцы, пишет Kursdela.biz. Участники ДТП получили незначительные травмы, медики оказали им помощь на месте.

Автомобиль уже вытащили из воды. Для этого была задействована спецтехника. Госавтоинспекция устанавливается все обстоятельства случившегося.

В середине апреля двигавшийся на высокой скорости автомобиль упал в реку Фонтанка в Санкт-Петербурге. По информации «Известий», в результате были госпитализированы два человека.

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