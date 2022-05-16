Директор Баварской оперы призвал разделять артистов на категории

В третьем выпуске авторской программы «Шоу ВиЛ» пранкеров Владимира Кузнецова и Алексея Столярова, выступающих под псевдонимами Вован и Лексус, состоялась дискуссия на тему «вычеркивания» российских деятелей культуры из мировой повестки. Поводом для беседы послужил новый розыгрыш, в ходе которого они записали разговор с управляющим директором Баварской оперы Сержем Дорни.

Для этого пранкеры сделали вид, что являются «министром культуры Украины». Видеозапись под названием «Опера отмены» опубликована 16 мая на платформе RuTube.

«То, что я сделал, — я, кстати, стал первым, кто так поступил, — я отстранил некоторых российских артистов, которые тесно связаны с российской пропагандой. И несмотря на то, что он мой очень хороший друг, я отстранил Валерия Гергиева. И это при том, что мы знакомы уже 35 лет. Я также отстранил [Анну] Нетребко и некоторых артистов балета, которые очень близки к режиму. Следует разделять людей на разные категории. Таких артистов я не хочу видеть», — заявил Серж, подтвердив увольнение балетмейстера Игоря Зеленского по политическим мотивам.

Ранее в этот же день актер Евгений Ткачук после премьеры фильма Сергея Бодрова «Дышите свободно» назвал отмену русской культуры на Западе катастрофой для всего мира, которая, по его словам, неизвестно во что выльется.

Он выразил мнение, что полностью запретить те или иные вещи в мире невозможно, поскольку существует интернет.