Поврежденный коллектор приведут в порядок в Тамбове

В северной части Тамбова отремонтируют поврежденный коллектор. Ремонт коммуникаций плановый, его начнут уже сегодня, 16 мая.

Специалистам предстоит заменить 15 м коллектора. Работы продлятся 10 дней, включая выходные. На это время в месте проведения ремонта изменят схему дорожного движения. Воду в домах отключать не планируют.

ИА «ОнлайнТамбов.Ру» уточняет, что железобетонный 800-миллиметровый коллектор был поврежден в результате газовой коррозии. Вытекания стоков при этом не произошло.

Ранее сообщалось, что в Тамбовской области в этом году возведут ряд инфраструктурных и социальных объектов. Это поликлиника и школа в Тамбове, центр врача общей практики в Тулиновке, а также новые дороги и инженерные сети. На их строительство уже заложены средства в бюджете.