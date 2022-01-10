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Более 4 млрд рублей выделили на создание соцобъектов в Тамбовской области

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На территории Тамбовской области в этом году возведут ряд инфраструктурных и социальных объектов. Это поликлиника и школа в Тамбове, центр врача общей практики в Тулиновке, а также новые дороги и инженерные сети. На их строительство уже заложены средства в бюджете, сообщил временно исполняющий обязанности главы администрации региона Максим Егоров.

«В 2022 году на строительство социальных объектов и инфраструктуры региона предусмотрено более 4,1 млрд рублей, из которых почти 2,6 млрд – федеральные средства, остальные выделяет область», – сказал он.

Школа на 2,5 тыс. мест будет возведена в микрорайоне Майский города Тамбов. Здесь также построят современную поликлинику со взрослым и детским отделениями, женской консультацией и станцией скорой помощи, передает ИА «Онлайн Тамбов.ру».

Напомним, в Тамбове на месте ДК «Юбилейный», который располагается на площади Льва Толстого, планируют построить многоквартирный дом. Такие изменения входят в новый проект генерального плана, который внесен на согласование в городскую думу. На первых этажах объекта собственник предлагает сохранить помещения социального назначения. Согласно планируемым изменениям, реконструкция здания ДК «Юбилейный» представляется экономически невыгодной.

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