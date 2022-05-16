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Нарколог назвал категорию людей с противопоказаниями к употреблению алкоголя

Нарколог Магалиф заявил, что людям с психическими расстройствами противопоказано употребление алкоголя
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Алкоголь противопоказан людям с психическими расстройствами. Об этом в беседе с ura.ru рассказал психиатр-нарколог, психотерапевт Алексей Магалиф.

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«С психиатрической точки зрения алкоголь противопоказан всем людям, у которых есть те или иные психические расстройства. Это не только люди, страдающие психическими заболеваниями, но и эмоционально неустойчивые, склонные к частым перепадам настроения, у которых нервная система легко возбуждается и возникает эмоциональное напряжение. Однако далеко не все относятся к этому ответственно», — сказал он.

По его словам, людей, у которых есть проблемы с нервной системой, довольно много, но они об этом не подозревают. Более того, он указал на то, что они используют алкоголь как лекарство. В результате это приводит к окончательному разрушению нервной системы.

Как уточнил эксперт, существует несколько главных признаков того, что человек злоупотребляет алкоголем.

«Первый такой признак — это потеря количественного контроля, когда человек не может вовремя остановиться. Состояние опьянения для него настолько приятно и комфортно, что ему хочется выпить еще и еще. И так до того момента, пока он не выпьет слишком большое количество», — добавил он.

Магалиф подчеркнул, что лечение алкоголизма для каждого человека требует индивидуального подхода.

«Самый лучший способ освобождения от любой зависимости — это умение переключаться на какие-то другие интересы и процессы, которые доставляют человеку удовольствие. Мы говорим о здоровом образе жизни, в котором есть баланс работы и отдыха», — заключил психиатр.

Ранее, 5 мая, врач-нарколог Вероника Готлиб заявила, что детское шампанское повышает риск пристрастить ребенка к алкоголю. По ее словам, родители закрепят в детском сознании мнение, что по-настоящему веселый отдых без алкоголя невозможен. Она считает, что вместо этого с детства нужно показывать плюсы других видов досуга и прививать понимание опасности алкогольной зависимости в легкой и понятной форме, чтобы избежать нотаций и не заставлять ребенка скучать.

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