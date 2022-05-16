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В детских лагерях сняли все введенные из-за пандемии ограничения

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Фото: РИА Новости/Сергей Мальгавко
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Все ограничения, которые были введены в детских лагерях России из-за пандемии, сняты в этом году. Об этом на третьем заседании комиссии генсовета «Единой России» по защите материнства, детства и поддержке семьи 16 мая сообщила заместитель главы Роспотребнадзора Ирина Брагина.

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«Те ограничения, которые были связаны с пандемией COVID-19 и вводились изменениями в санитарные правила в прошлом и позапрошлом годах, они все сняты. На сегодняшний день наши требования предусматривают возможность 100% заполняемости лагерей, но не более проектной вместимости лагеря», — сказала она.

В том числе снят запрет на выход и выезд детей за пределы организации, разрешено проведение мероприятий на открытом воздухе. Обследование персонала на коронавирус перед началом каждой смены остается только для организаций отдыха детей с круглосуточным пребыванием.

По данным сайта стопкоронавирус.рф на 16 мая, за последние сутки в России было выявлено 4543 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 5379 пациентов.

30 марта управление информационной политики мининформа Крыма сообщило, что в 2022 году в санаториях и лагерях республики отдохнут 176 тыс. детей. Это на 15 тыс. больше прошлогоднего показателя.

26 марта президент РФ Владимир Путин поручил компенсировать половину стоимости путевок на детский отдых, которые россияне приобретут с 1 апреля. 24 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что в этом году правительство направит на программу около 7,5 млрд рублей, это позволит поддержать не менее 450 тыс. человек.

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