Три ведомства разрешили использовать символы Facebook и Instagram на упаковке

Производители могут использовать на уже произведенной упаковке своих продуктов и товаров логотипы социальных сетей Facebook и Instagram (принадлежат Meta Platforms Inc., которая признана в РФ экстремистской организацией), причем можно делать это без каких-либо дополнительных указаний или описаний, говорится в письме Минэкономразвития, с которым ознакомились «Известия» в понедельник, 16 мая.

В то же время Минэкономразвития считает правильным, если производители откажутся от изготовления и распространения материалов с логотипами и адресами в интернете компаний, которые признаны экстремистскими организациями и чья деятельность запрещена в России. Плюс к этому министерство отметило, что деятельность Meta Platforms признана запрещенной по решению Тверского суда от 21 марта, но его действие не распространяется на отношения, которые возникли ранее.



Аналогичную позицию заняли в Роскомнадзоре и в московской прокуратуре — оба документа есть у «Известий».



«Одновременно разъясняю, что в настоящее время органами прокуратуры города использование упомянутых в заявлении логотипов не рассматривается в качестве нарушения закона», — сказано в документе силового ведомства.

В начале апреля сразу две крупнейшие ассоциации пищевиков — «Руспродсоюз» и «Русбренд» попросили власти пояснить, могут ли они использовать упаковку, на которой есть указание на эти социальные сети.

Тогда юрист рассказала «Известиям», что за использование логотипов соцсетей в публичном пространстве юридических лиц могут оштрафовать на сумму до 50 тыс. рублей. Статья 20.3 КоАП запрещает символику экстремистских организаций, не говоря о том, что любые транзакции в пользу Meta чреваты привлечением к уголовной ответственности, добавила она. Речь идет о ст. 282.3 УК — финансирование экстремистской деятельности.