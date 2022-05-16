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Экономист назвал цель проекта ЦБ о возврате украденных мошенниками денег

Экономист Домащенко назвал цель проекта ЦБ о возврате украденных мошенниками денег
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Предлагая ввести процедуру возврата переведенных мошенникам средств, Банк России хочет повысить ответственность банков, чтобы они проверяли получателей и приостанавливали перевод денег на сомнительные дропперовские счета, которые находятся в базе регулятора. Об этом заявил «Известиям» доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко в понедельник, 16 мая.

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О том, что ЦБ собирается обязать банки-плательщики на два дня приостанавливать зачисление денег на сомнительные счета, заявил в интервью «Известиям» директор департамента информационной безопасности регулятора Вадим Уваров. По его словам, в базе хранятся данные в том числе о дропперских счетах, которые злоумышленники используют для вывода и снятия похищенных средств.

По закону перевод совершается в срок до трех рабочих дней, поэтому реализуя предложенную инициативу банк не нарушит права добросовестных граждан и законодательство, добавил он.

Также в ЦБ предлагают возмещать гражданам похищенные злоумышленниками деньги: если банк — отправитель платежа получил от регулятора информацию из базы, но не учел ее в своих бизнес-процессах и совершил перевод на такой счет, то он будет обязан вернуть клиенту все похищенные деньги. Возврат будет, даже если мошенническая операция произошла с использованием методов социальной инженерии.

Домащенко рассказал, что речь идет о скомпрометированных счетах. Есть база счетов, через которые мошенники выводят похищенные деньги. ЦБ хочет обязать коммерческие банки проверять и блокировать перевод денег их клиентов на подобные счета, пояснил он.

«Чтобы была возможность откатить обратно операцию. Для таких переводов предполагается пауза на два дня до зачисления средств», — отметил экономист.

В конце апреля РБК со ссылкой на соответствующий документ писал, что Центробанк разрабатывает изменения в законодательстве, которые обязуют банки возвращать клиентам похищенные мошенниками деньги в течение 30 дней. Поправки разрабатываются к федеральному закону «О национальной платежной системе». Согласно нововведению, в случае перевода без согласия пользователя кредитная организация должна будет вернуть деньги в течение 30 дней с момента получения заявления.

Возместить средства предполагается и в случае потери банковской карты и применения ее третьими лицами без согласия клиента. В этом случае потребителю надо уведомить банк о потере карты, иначе кредитная организация может отказаться от возврата.

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