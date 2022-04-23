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ЦБ разработал проект о возвращении украденных мошенниками денег

ЦБ России намерен обязать банки возвращать украденные мошенниками средства за 30 дней
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Центральный Банк России разрабатывает изменения в законодательстве, которые обязуют банки возвращать клиентам похищенные мошенниками средства в течение 30 дней. Об этом в пятницу, 23 апреля, сообщает РБК со ссылкой на соответствующий документ.

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Инициатива вводится в виде поправок к федеральному закону «О национальной платежной системе». Согласно нововведению, в случае денежного перевода без согласия пользователя кредитная организация должна будет осуществить возврат денег в течение 30 дней с момента получения заявления.

Авторы проекта намерены обеспечить таким образом более эффективную защиту интересов граждан, которые пострадали из-за действий мошенников.

«Действующим законом не предусмотрены сроки, в течение которых банки должны возмещать клиентам похищенные злоумышленниками средства. Банк России предлагает установить сроки такого возмещения. Это необходимо для соблюдения баланса интересов кредитных организаций и их клиентов», — отметил представитель регулятора.

Возврат должен быть осуществлен в случае, если клиент не получил от банка уведомление о денежном переводе или если он был осуществлен без согласия пользователя.

Кроме того, возможность возмещения средств предполагается в случае потери банковской карты и применения ее третьими лицами без согласия клиента. Однако потребитель обязуется уведомить банк о потере карты, в противном случае кредитная организация может отказаться от возврата денег.

15 апреля ЦБ России опубликовал обновленные рекомендации для банков, согласно которым кредитным организациям при установлении нетипичных операций по картам и счетам следует блокировать онлайн-доступ к ним. Эта мера должна усложнить злоумышленникам вывод денег и повысит вероятность возврата их законному владельцу.

Вместе с тем рекомендуется проинформировать клиента о временной блокировке и о причине данной меры. Банки могут возобновить онлайн-доступ к счетам после личного обращения потребителя.

7 апреля стало известно, что депутаты Госдумы хотят ужесточить контроль за персональными данными россиян: обязать организации, работающие с такой информацией, подключаться к государственной системе обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА), а также информировать органы власти о любых утечках.

Проект поправок разработан для «усиления защиты персональных данных», говорится в пояснительной записке.

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