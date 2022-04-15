ЦБ рекомендовал отключать онлайн-доступ к счету при подозрительных операциях

Кредитным организациям при установлении нетипичных операций по картам и счетам следует блокировать онлайн-доступ к ним. Об этом говорится в опубликованном 15 апреля сообщении Центрального банка России.

«При выявлении нетипичных операций по картам и счетам лиц, информация о которых содержится в базе данных Банка России, банкам предлагается временно приостанавливать дистанционный доступ к управлению счетом. Это усложнит злоумышленникам вывод денег и повысит вероятность возврата их законному владельцу», — советует регулятор.

Вместе с тем рекомендуется проинформировать клиента о временной блокировке и о причине данной меры. Банки могут возобновить онлайн-доступ к счетам после личного обращения потребителя.

В ЦБ отмечают, что в современных реалиях кредитные организации обладают достаточной информацией о клиентах, о характере и объеме совершаемых ими операций. Поэтому в случае выявления нехарактерных активностей банки должны оценивать риск использования электронных средств в противоправных целях.

«Добросовестным владельцам счетов опасаться ограничения работы своих средств платежа не стоит», — подчеркнул директор департамента информационной безопасности Вадим Уваров.

В регуляторе уточнили, что письма с рекомендациями направлены кредитным организациям.

Ранее в этот день специалист по мобильным киберугрозам в «Лаборатории Касперского» Виктор Чебышев предупредил, что после удаления приложений российских банков из App Store и Google Play, пользователи рискуют столкнуться с вредоносным ПО, которое мошенники начнут размещать на сторонних ресурсах под видом легитимных приложений.

7 апреля стало известно, что депутаты Госдумы хотят ужесточить контроль за персональными данными россиян: обязать организации, работающие с такой информацией, подключаться к государственной системе обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА), а также информировать органы власти о любых утечках.

Проект поправок разработан для «усиления защиты персональных данных», говорится в пояснительной записке.