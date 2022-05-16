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В ЦБ предложили ввести процедуру возврата переведенных мошенникам средств

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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ЦБ хочет обязать банк-плательщик на два дня приостанавливать зачисление денег на счет, информация о котором содержится в базе Банка России о случаях и попытках перевода денег без согласия клиента. Об этом в интервью «Известиям» заявил директор департамента информационной безопасности регулятора Вадим Уваров.

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Он напомнил, что в базе ЦБ аккумулируются данные в том числе о дропперских счетах, которые злоумышленники используют для вывода и снятия похищенных средств.

«Сейчас распространено телефонное мошенничество, под влиянием которого граждане переводят деньги добровольно. Человек осознает, что стал жертвой спустя время, когда отменить перевод и вернуть деньги уже невозможно, потому что самостоятельно провел операцию и нарушил условия договора. Поэтому для защиты интересов граждан мы хотим обязать банк-плательщик на два дня приостанавливать зачисление денег на счет, информация о котором содержится в нашей базе», — уточнил Уваров.

Он уточнил: другими словами, предлагается внедрить так называемый «период охлаждения», когда у гражданина будет время обдумать и оценить совершаемые действия.

По закону перевод совершается в срок до трех рабочих дней, таким образом, банк не нарушит права добросовестных граждан и законодательство, добавил представитель ЦБ.

Кроме того, в Банке России предлагают внедрить механизм возмещения гражданам похищенных злоумышленниками средств: если банк-отправитель платежа получил от ЦБ информацию из базы, но не учел ее в своих бизнес-процессах и совершил перевод на такой счет, то он будет обязан вернуть клиенту все похищенные средства.

Предполагается, что возврат должны произвести, даже если мошенническая операция произошла с использованием методов так называемой социальной инженерии.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Мошенники звонят под видом сотрудников банка и сообщают о дефиците валюты»

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