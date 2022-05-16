Минпромторг: российские активы Группы Renault переходят в государственную собственность

Российские активы Группы Renault перейдут в государственную собственность. Об этом 16 мая сообщил Минпромторг РФ.

Согласно подписанным соглашениям, 100% акций ЗАО «Рено Россия» будет владеть правительство Москвы, 67,69% акций концерна «АвтоВАЗ» перейдут государству в лице подведомственного ведомству ФГУП «НАМИ». Оставшиеся акции автоконцерна сохранит госкорпорация «Ростех».

«Передача доли Группы Renault государству позволит обеспечить сохранение управляемости АвтоВАЗа и возможность продолжения работы предприятия в условиях санкционных ограничений», — сказал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, отметив, что таким образом сохранятся производственный цикл и рабочие места.

При этом в рамках действующей лицензии продолжится выпуск всей линейки автомобилей Lada на предприятиях АвтоВАЗа. Кроме того, автоконцерн будет обслуживать машины Renault в России.

В этот же день мэр столицы Сергей Собянин заявил, что на московском заводе «Рено» возобновится производство легковых автомобилей под брендом «Москвич». По его словам, основным технологическим партнером автозавода станет КамАЗ. На первом этапе планируется организовать производство классических автомобилей с двигателем внутреннего сгорания. В перспективе рассматривается создание электромобилей.

26 апреля Мантуров сообщил, что французская автомобилестроительная корпорация Renault решила передать долю в столичном предприятии правительству Москвы. По словам министра, такое решение было принято на фоне дефицита средств на поддержание работы подразделений в РФ.

Перед объявлением об уходе с российского рынка завод Renault 21 марта возобновил производство автомобилей в обычном режиме после простоя, введенного на предприятии с 28 февраля из-за перебоев с поставками комплектующих из-за санкций.